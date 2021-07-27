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Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно о жестоком убийстве в Витебске. 32-летний местный житель кухонным ножом ранил жену и дочку. От полученных травм малышка скончалась. Ей был лишь месяц от роду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семейный конфликт произошел вечером 26 июля. Вернувшись пьяным домой, мужчина повздорил с супругой и нанес удары ей и младенцу, а сам скрылся с места происшествия. Женщина успела вызвать скорую помощь.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Раненая жена мужчины находится в реанимации.
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Новости Беларуси. Стало известно о жестоком убийстве в Витебске. 32-летний местный житель кухонным ножом ранил жену и дочку. От полученных травм малышка скончалась....
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