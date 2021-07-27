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Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь

27.07.2021 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно о жестоком убийстве в Витебске. 32-летний местный житель кухонным ножом ранил жену и дочку. От полученных травм малышка скончалась. Ей был лишь месяц от роду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь

Семейный конфликт произошел вечером 26 июля. Вернувшись пьяным домой, мужчина повздорил с супругой и нанес удары ей и младенцу, а сам скрылся с места происшествия. Женщина успела вызвать скорую помощь.

Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего». Он задержан сотрудниками милиции.

Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь

Раненая жена мужчины находится в реанимации.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Стало известно о жестоком убийстве в Витебске. 32-летний местный житель кухонным ножом ранил жену и дочку. От полученных травм малышка скончалась....
 
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