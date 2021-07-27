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Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьёзный отсчёт для развития ядерной энергетики в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой Курчатовского института, одного из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве, разработан проект дорожной карты сотрудничества на ближайшее десятилетие. Глава государства пообещал поддерживать все предложения.
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Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьёзный отсчёт для развития ядерной энергетики в Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой...
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