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Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьёзный отсчёт для развития ядерной энергетики в Беларуси

27.07.2021 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой Курчатовского института, одного из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьёзный отсчёт для развития ядерной энергетики в Беларуси

Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам.

Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьёзный отсчёт для развития ядерной энергетики в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси. Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах. Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре. Мы должны четко определиться, что нам делать, учитывая, что Беларусь – она и была такой, а сейчас вы это видите ярче, чем когда-либо, – стала передовой. Эта встреча состоялась, и, Михаил Валентинович, я хочу, чтобы она была исторической, чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси. Я даже не упоминаю атомную станцию вместе с россиянами вы там как научный проект сопровождаете. Это естественно, это уже состоявшийся факт. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции.

Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьёзный отсчёт для развития ядерной энергетики в Беларуси

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве, разработан проект дорожной карты сотрудничества на ближайшее десятилетие. Глава государства пообещал поддерживать все предложения.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с главой...
 
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