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Белгидромет: неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочных работ в Беларуси. При этом ожидаемые дожди улучшат обеспеченность влагой поздних культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ряде регионов отмечается почвенная засуха. На глубине 30 сантиметров местами одна пыль. Аномальная жара повсеместно сожгла главную кормовую культуру в Гомельской области. Во многих регионах жара сократила продолжительность налива хлебного колоса.
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Новости Беларуси. Неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочных работ в Беларуси. При этом ожидаемые дожди улучшат обеспеченность влагой...
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