Немецкие гимнастки снова протестуют

Таким образом спортсменки хотели показать: каждая женщина должна сама решать, что ей носить, подчеркнула Восс, ее цитирует CNN.





Именно она первой представила закрытые костюмы команды – во время выступления в первом раунде квалификации чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходил в швейцарском Базеле. Ее примеру последовали Буи и Зейтц.





Федерация гимнастики Германии подчеркивала тогда в Twitter, что так спортсменки протестуют против сексуализации в спорте.





По итогам квалификации немецкие гимнастки заняли девятое место, в командный финал немки не прошли, уточнили в федерации.





отмечает "Немецкая волна". Закрытые комбинезоны-юнитарды для выступлений в гимнастике разрешены с 2009 года, но до немецких гимнасток их надевали только спортсменки-мусульманки по религиозным причинам,"Немецкая волна".



