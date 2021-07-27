Минчанка добилась белорусскоязычной версии на сайте ЦУМа

рассказала на своей странице в Facebook. Об этом онана своей странице в Facebook.





«Некалькі месяцаў ліставалася з кіраўніцтвам галоўнага беларускага сталічнага ўнівермага, каб дадалі беларускую мову на свой сайт, а то неяк несалідна ЦУМу цурацца дзяржаўнай беларускай мовы.





Нарэшце спадобіліся. Ёсць родная мова на іх сайце! Толькі некаторыя рубрыкі, дзе звесткі пра тавары, якімі гандлюе “ЦУМ Мінск”, яшчэ трэба дапрацаваць, гэта пытанне часу, і іх таксама беларусізуюць», – рассказала писательница.





Сейчас сайт ЦУМа уже доступен в двух версиях – русской и белорусской. Язык можно переключить соответствующей кнопкой в меню.



