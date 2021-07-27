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Минчанка добилась белорусскоязычной версии на сайте ЦУМа

27.07.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писательница Зоя Доля несколько месяцев переписывалась с руководством ЦУМа и все-таки добилась того, чтобы сайт универмага перевели на белорусский язык.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Некалькі месяцаў ліставалася з кіраўніцтвам галоўнага беларускага сталічнага ўнівермага, каб дадалі беларускую мову на свой сайт, а то неяк несалідна ЦУМу цурацца дзяржаўнай беларускай мовы. 

Нарэшце спадобіліся. Ёсць родная мова на іх сайце! Толькі некаторыя рубрыкі, дзе звесткі пра тавары, якімі гандлюе “ЦУМ Мінск”, яшчэ трэба дапрацаваць, гэта пытанне часу, і іх таксама беларусізуюць», – рассказала писательница.

Сейчас сайт ЦУМа уже доступен в двух версиях – русской и белорусской. Язык можно переключить соответствующей кнопкой в меню.
 
 
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Писательница Зоя Доля несколько месяцев переписывалась с руководством ЦУМа и все-таки добилась того, чтобы сайт универмага перевели на белорусский язык.
 
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