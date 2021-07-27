Детские пособия, надбавки медикам, условия проезда границы, цены что еще изменится в августе

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Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Вырастут детские пособия

С 1 августа 2021 года по 31 января 2022-го размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят:

• на первого ребенка – 495,74 рубля;

• на второго и последующих детей – 566,56 рубля;

• на ребенка-инвалида – 637,38 рубля.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, темп роста размеров пособия с августа этого года:

• 104,8 % – по сравнению с июлем 2021 года.

• 115,9 % – по сравнению с августом 2020 года.

Начисленная среднемесячная зарплата работников в Беларуси за второй квартал года, на основе которой исчисляют это пособие, составила 1416,40 рубля.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерассчитывают два раза в год – с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка – 35% начисленной среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал;

на второго и последующих детей – 40%;

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45%.

Семьи получат помощь к школе

Родители школьников могут получить материальную помощь к школе в июле-августе. Ее оказывают:

через предоставление единовременной материальной помощи,

государственной адресной социальной помощи,

при проведении благотворительных акций,

а также по месту работы родителей.

В Министерстве труда и социальной защиты отмечают, что единовременная материальная помощь предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей независимо от дохода семьи .

Максимальный размер выплат на каждого ребенка-школьника достигает 30% БПМ , действующего в июле этого года ( 81,9 рубля). Сумму помощи определяют местные Советы депутатов. За получением этой выплаты надо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства одного из родителей ребенка. А в Минске – по месту учебы ребенка.

«В этом году планируется оказать единовременную материальную помощь почти 100 тыс. семей на 205,7 тыс. детей. Общая сумма выплат составит более 14 млн рублей», – сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Государственная адресная социальная помощь положена малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе многодетным). Обращаться за ней следует в службу «одно окно» или орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (пребывания) одного из родителей.

Также может быть оказана помощь по месту работы родителей, воспитывающих детей школьного возраста. Обычно это оговорено коллективными договорами, другими локальными актами. Также ее предоставляют за счет средств профсоюзных организаций.

Дополнительная помощь оказывается и в рамках благотворительных акций .

Снизят НДС на детское питание

С 1 августа с 20 до 10% снижается НДС на следующие продукты для детского питания:

овощи гомогенизированные (проще говоря, соки и пюре овощей) для детей раннего возраста;

другие гомогенизированные готовые продукты для детей раннего возраста (в том числе из тропических фруктов и с содержанием сахара более 13%);

фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные;

овощные и фруктовые соки (включая виноградное сусло);

безалкогольные напитки.

Фото: Myfin.by



Изменения по надбавкам медикам

Минздрав скорректировал подходы к установлению надбавки за работу в условиях инфекции COVID-19. В пресс-службе ведомства сообщили, что из рекомендаций исключен пункт о применении расчета «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время. Этот пункт отменяется с 1 августа 2021 года.

Например, врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен). Из них в течение 7 рабочих дней (смен), что составляет более трети отработанного времени, продолжительностью 8 часов, оказывал медицинскую помощь пациентам с COVID-19 на протяжении 1-2 часов в день. Надбавка по указу №131 устанавливается за 7 рабочих дней (смен), то есть за 56 часов (7 смен по 8 часов), а не за все отработанное время (160 часов).

Оплата будет осуществляться отдельно «по каждой строке табеля учета рабочего времени».

Сбор за пересечение границы

С 1 августа сбор за пересечение границы вводит и Витебская область. Ранее его ввели в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. Размер сбора – одна базовая величина (на сегодня это 29 рублей) за автомобиль массой не более 5 тонн.

Предусмотрены исключения, в том числе для ветеранов, а также тех, кто едет за медицинской помощью или на похороны родственников.

Бесплатным остается выезд из Могилевской области, которая граничит только с Россией.

Обновят список «тунеядцев»

В августе обновят список не занятых в экономике трудоспособных белорусов, от которых не поступают отчисления в бюджет. Те из них, кто уже трудоустроился, а также те, кто работает или учится за пределами Беларуси, могут самостоятельно обратиться в службу занятости и предоставить подтверждающие документы.

Напомним, что те, кто входит в список тунеядцев, будут оплачивать коммунальные услуги по полным тарифам, в частности, по горячему водоснабжению, отоплению и газу.

Появятся новые авиарейсы

Россия увеличивает число рейсов между Москвой и Минском, разрешает рейсы из Минска в Сочи и Краснодар.

«Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва – Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи – Минск и Краснодар – Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте», – сообщается на сайте правительства России.

Киргизская авиакомпания Avia Traffic Company с 3 августа начнет летать из Бишкека в Минск и обратно. С 5 августа грузинская авиакомпания Georgian Airway будет совершать полеты по маршруту Тбилиси – Минск.

Кроме того, «Белавиа» 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск – Кутаиси.

Фото: belavia.by

Авансовые платежи в счет уплаты ввозных пошлин в ЕАЭС

С 1 августа вступает в силу Протокол об изменениях в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Ранее это было невозможно. Нужно было оформлять нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин. Изменения упростят администрирование таможенными органами поступающих денег, считают в ЕЭК.

Цены на сигареты не только вырастут, но и снизятся

Новые цены опубликованы на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси. С 1 августа цены на отдельные марки повысят Гродненская табачная фабрика «Неман» и «Табак-инвест».

Например, фабрика «Неман» на 13 копеек повышает цены на сигареты «Минск» и «Минск 7», на MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS – на 20 копеек, NZ 4 – на 30 копеек. Подорожали и некоторые виды Queen, Matrix BLUE и другие. А, к примеру, на «Корону» цены снизятся на 5-10 копеек. Также подешевеют некоторые другие сигареты «Табак-инвест».