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В Мехико и Буэнос-Айресе прошли демонстрации против американского вмешательства на Кубе

27.07.2021 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Акции в поддержку правительства Кубы и против американского вмешательства в дела республики прошли в Мехико и Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мехико и Буэнос-Айресе прошли демонстрации против американского вмешательства на Кубе

Десятки людей собрались у зданий посольств на фоне самых массовых протестов в карибской стране за последние десятилетия. Требуя прекратить блокаду Кубы, демонстранты с флагами выкрикивали различные лозунги. По мнению активистов, было бы ужасно, если бы вандалы из Майами захватили власть в стране.

В Мехико и Буэнос-Айресе прошли демонстрации против американского вмешательства на Кубе

Посол Кубы в Мексике также отметил, что если его родина – действительно несостоявшееся государство, то пусть США снимут блокаду, прекратят финансовое преследование, разрешат денежные переводы и ввоз на Кубу лекарств. Переводы были замедлены политикой экс-президента Трампа. Власти Гаваны убеждены, что недавние антиправительственные акции на Острове Свободы – дело рук именно Вашингтона. Американцев обвиняют в финансировании и координации протестов.

 
 
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Акции в поддержку правительства Кубы и против американского вмешательства в дела республики прошли в Мехико и Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24...
 
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