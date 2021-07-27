Все очень серьезно: глава МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

МВД Литвы предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью самоуправлениях, сообщила мнистр внутренних дел Агне Билотайте.





«МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение», — заявила министр на пресс-конференции 27 июля.

По ее словам, сейчас это предложение рассматривает правительство. «Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобное решение в одностороннем порядке», — цитирует Билотайте портал Delfi.

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил, что введение чрезвычайного положения может быть рассмотрено для взятия под контроль ситуации с миграционным кризисом. По словам Кащюнаса, в таком случае контроль над границей взяла бы армия, и попадание нелегалов на территорию Литвы было бы невозможным.

«Должны быть рассмотрены все варианты, мы должны быть готовыми ко всем ситуациям, и это одна из опций, которая может превратиться в реальность», — заявил Кащюнас. По его словам, существенное отличие заключалось бы в том, «что по сути полностью контролировалось бы пересечение границы, любые нарушения пресекались бы, и было бы запрещено попадать на литовскую территорию».

«По сути это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве, контроль перенимается армией, и граница, по сути, закрывается и нарушения невозможны», — сказал Кащюнас. По словам главы КНБО, при таком режиме Литва не обязана впускать мигрантов, а дислокация армии, по утверждению Кащюнаса, будет сдерживать от желания перейти границу.

Он также отметил, что для введения чрезвычайного положения следует заручиться согласием руководства страны — как президента, так и Сейма. «Это может быть декрет президента, на мой взгляд, должно быть слово и со стороны президента», — сказал Кащюнас. По закону чрезвычайное положение вводит Сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и Сейм утверждает или отменяет решение главы государства.

О введении чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом ранее заявлял и лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис, однако он отмечал, что для этого требуется широкое политическое согласие, а также работа с общественностью.

Как сообщалось, с начала 2021 года литовские пограничники перехватили 2.839 мигрантов — в 35 раз больше, чем за весь 2020-й (81).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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