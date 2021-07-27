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Четверых минчан арестовали за белые листы бумаги на окнах их квартир

27.07.2021 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Фрунзенского района 26 июля вынес рещение об административных арестах в отношении четверых минчан, задержанных днем ранее за вывешенные на окнах их квартир белые листы бумаги.

Четверых минчан арестовали за белые листы бумаги на окнах их квартир

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 42-летней Майе Шатохиной и 26-летнему Юрию Климашевскому судья Юлия Чиж назначила по 15 суток ареста по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Обоих задержали дома и обвинили в «выражении своих политических интересов путем размещения на окне одного белого листа бумаги». Во время обыска у Климашевского также изъяли два телефона и два ноутбука.

В суде задержанные подтвердили, что вывешивали листы на окне, но с другой целью. По словам Шатохиной, лист бумаги она сняла сразу после звонка из милиции и сделала видео, демонстрирующее, что на бумаге были письменные пометки. У Климашевского, по его словам, на листе также были записи.

34-летнего Дениса Куликова и 31-летнего Андрея Муравьева судья Мария Ерохина также признала виновными в правонарушении по ст. 24.23 КоАП и назначила административный арест на 13 и 28 суток соответственно.

Молодых людей задержали дома. Согласно протоколу, на окне у Куликова висели два листа бумаги, а у Муравьева — четыре. Судью интересовала «смысловая нагрузка» вывешивания бумаги на окне, но задержанные утверждали, что это не связано с их политическими взглядами.

 

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Суд Фрунзенского района 26 июля вынес рещение об административных арестах в отношении четверых минчан, задержанных днем ранее за вывешенные на окнах их квартир...
 
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