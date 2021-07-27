Четверых минчан арестовали за белые листы бумаги на окнах их квартир

Суд Фрунзенского района 26 июля вынес рещение об административных арестах в отношении четверых минчан, задержанных днем ранее за вывешенные на окнах их квартир белые листы бумаги.





Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 42-летней Майе Шатохиной и 26-летнему Юрию Климашевскому судья Юлия Чиж назначила по 15 суток ареста по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Обоих задержали дома и обвинили в «выражении своих политических интересов путем размещения на окне одного белого листа бумаги». Во время обыска у Климашевского также изъяли два телефона и два ноутбука.

В суде задержанные подтвердили, что вывешивали листы на окне, но с другой целью. По словам Шатохиной, лист бумаги она сняла сразу после звонка из милиции и сделала видео, демонстрирующее, что на бумаге были письменные пометки. У Климашевского, по его словам, на листе также были записи.

34-летнего Дениса Куликова и 31-летнего Андрея Муравьева судья Мария Ерохина также признала виновными в правонарушении по ст. 24.23 КоАП и назначила административный арест на 13 и 28 суток соответственно.

Молодых людей задержали дома. Согласно протоколу, на окне у Куликова висели два листа бумаги, а у Муравьева — четыре. Судью интересовала «смысловая нагрузка» вывешивания бумаги на окне, но задержанные утверждали, что это не связано с их политическими взглядами.