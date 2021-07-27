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Беларусь и Украина завершили демаркацию сухопутной границы

27.07.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина и Беларусь завершили демаркацию (обозначение линии границы на местности) государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и таким образом завершили демаркацию госграницы по суше.



Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, с 20 по 22 июля в Гомеле (Беларусь) состоялось 24 заседание совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии.

«На встрече было констатировано завершение совместной работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в целом на всей протяженности государственной границы (за исключением рек Днепр и Сож)», - говорится в сообщении.

Делегации двух стран наметили направления дальнейшей работы до конца 2021 года и дали соответствующие поручения общим рабочим группам.

Украина и Беларусь приступили к демаркации госграницы в Черниговской области в ноябре 2013 года. Демаркацию госграницы в зоне отчуждения ЧАЭС начали в апреле 2019 года.

План демаркации госграницы предусматривает до конца 2023 года завершить комплекс работ по выносу границы на местности, установление пограничных знаков и обустройство полосы крепления государственной границы. 

Украина и Беларусь планируют подписать соответствующие демаркационные документы до конца 2026 года .

Государственная граница между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, из них 758,3 км на сухопутном участке, 325,9 км на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 

В июне 2013 года вступил в силу договор о госгранице между Украиной и Беларусью. Договор был подписан 12 мая 1997 года.
 
Теги: Гомель
 
 
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Украина и Беларусь завершили демаркацию (обозначение линии границы на местности) государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и таким образом...
 
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