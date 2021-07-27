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«Никакой я не историк и не аграрий»: Лукашенко рассказал, какую партию он возглавил бы на Западе

27.07.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 27 июля встретился с руководством Курчатовского института во Дворце Независимости в Минске. Во время общения с гостями он рассказал, какую бы партию возглавил на Западе.



По его словам, он вовсе не историк или аграрий, как многие считают.

– Мне говорят: вот Лукашенко историк, аграрий и прочее. Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы. Вот если бы какую-то партию надо было возглавить на Западе (в России и у нас-то нет), то партию зеленых я бы возглавил – искреннюю, которая защищает природу, – заявил Лукашенко, видео этого момента опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

Добавим, что основные направления деятельности Курчатовского института в настоящее время – это безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика и др. По словам Лукашенко, Курчатовский институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве атомной электростанции.

– Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции, – заявил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 27 июля встретился с руководством Курчатовского института во Дворце Независимости в Минске. Во время общения с гостями он рассказал, какую бы...
 
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