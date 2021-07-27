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Сколько суток можно получить за белый лист бумаги

27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Минске осудили четырех жителей столицы за белые бумажные листы на окнах. Они получили от 13 до 28 суток. Больше всего получил тот, кто разметил больше белых листов на окне.

Как сообщает Правозащитный центр Вясна, минчан задержали в квартирах 25 июля, на следующий день они предстали перед судом. Дела 42-летней Майи Шатохиной и 26-летнего Юрия Климашевского рассматривала судья Юлия Чиж. Минчукова обвинили в том, что он «выразил свои политические интересы, положив белый лист бумаги на окно». В результате каждый получил по 15 суток.

А вот сроки двух других минчан отличались. Дела 34-летнего Дениса Куликова и 31-летнего Андрея Муравьева рассматривала судья Фрунзенского района Мария Ерохина.

У Дениса Куликова на окне висело два листа бумаги, он получил 13 суток, а а у Андрея Муравьева — четыре, ему дали 28 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске осудили четырех жителей столицы за белые бумажные листы на окнах.
 
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