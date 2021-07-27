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Илья Ивашко вышел в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира

27.07.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В матче 1/16 финала ОИ-2020 белорус Илья Ивашко переиграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Илья Ивашко вышел в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира
Источник: tennis365.com

Ивашко занимает 66-е место в мировом рейтинге, Кукушкин — 123-е.

В следующем круге наш спортсмен сыграет 28 июля с победителем матча Маркос Хирон (США, 65) — Кэй Нисикори (Япония, 69). Победа сулит Илье попадание в восьмерку сильнейших теннисистов Олимпиады.

 
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В матче 1/16 финала ОИ-2020 белорус Илья Ивашко переиграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
 
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