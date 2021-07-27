|
Илья Ивашко вышел в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира
Источник материала: Навiны
В матче 1/16 финала ОИ-2020 белорус Илья Ивашко переиграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
Ивашко занимает 66-е место в мировом рейтинге, Кукушкин — 123-е.
В следующем круге наш спортсмен сыграет 28 июля с победителем матча Маркос Хирон (США, 65) — Кэй Нисикори (Япония, 69). Победа сулит Илье попадание в восьмерку сильнейших теннисистов Олимпиады.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 1/16 финала ОИ-2020 белорус Илья Ивашко переиграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)