Источник материала: UDF



Агне Билатайте / delfi.lt​

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"Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобное решение в одностороннем порядке", — говорит Агне Билатайте.

"Это одна из опций, которая может превратиться в реальность", — заявил политик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве предлагают закрыть границу с Беларусью Предложение министра получило литовское правительство.

Предложение министра получило литовское правительство. Сейчас оно там оценивается.Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и оборонесчитает, что введение чрезвычайного положения стало бы возможностью взять под контроль ситуацию с миграционным кризисом. По его словам, армия остановила бы поток мигрантов.И подчеркнул, что нужно согласие и парламента, и президента.Мигранты продолжают нелегально идти в Литву из Беларуси. За последние сутки задержали 110 человек, с начала года — 2,8 тысячи (это в 34 раза больше, чем в прошлом году).