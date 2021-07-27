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В Литве предлагают закрыть границу с Беларусью

27.07.2021 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Литве предлагают закрыть границу с Беларусью
Агне Билатайте / delfi.lt​
Министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте выступила с инициативой введения чрезвычайного положения в приграничных районах с Беларусью. При таком режиме пересечение границы будет невозможным, пишет Delfi.

Предложение министра получило литовское правительство. Сейчас оно там оценивается.

"Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобное решение в одностороннем порядке", — говорит Агне Билатайте.


Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас считает, что введение чрезвычайного положения стало бы возможностью взять под контроль ситуацию с миграционным кризисом. По его словам, армия остановила бы поток мигрантов.

"Это одна из опций, которая может превратиться в реальность", — заявил политик.


И подчеркнул, что нужно согласие и парламента, и президента.

Мигранты продолжают нелегально идти в Литву из Беларуси. За последние сутки задержали 110 человек, с начала года — 2,8 тысячи (это в 34 раза больше, чем в прошлом году).
 
 
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Предложение министра получило литовское правительство.
 
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