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В Литве предлагают закрыть границу с Беларусью
Источник материала: UDF
Агне Билатайте / delfi.lt
Предложение министра получило литовское правительство. Сейчас оно там оценивается.
"Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобное решение в одностороннем порядке", — говорит Агне Билатайте.
Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас считает, что введение чрезвычайного положения стало бы возможностью взять под контроль ситуацию с миграционным кризисом. По его словам, армия остановила бы поток мигрантов.
"Это одна из опций, которая может превратиться в реальность", — заявил политик.
И подчеркнул, что нужно согласие и парламента, и президента.
Мигранты продолжают нелегально идти в Литву из Беларуси. За последние сутки задержали 110 человек, с начала года — 2,8 тысячи (это в 34 раза больше, чем в прошлом году).
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Предложение министра получило литовское правительство.
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