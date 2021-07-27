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Белый лист бумаги воспринимается силовиками как политическая акция / Иллюстративное фото pixabay.com​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси за белые листы бумаги на окнах дали от 13 до 28 суток ареста Обвиняемые утверждали, что вывешивали их не из-за политических взглядов.

42-летнююи 26-летнегообвинили в "выражении своих политических интересов путём размещения на окне одного белого листа бумаги". Во время обыска у Климашевского забрали два телефона и два ноутбука. На суде задержанные подтвердили, что вывешивали листы на окно, но с другой целью. На бумаге были записи. Шатохина сняла лист бумаги после звонка из милиции.Судьяосудила Майю Шатохину и Юрия Климашевского на 15 суток административного ареста каждого.Судьярассматривала дела 34-летнегои 31-летнего. Первый получил 13 суток ареста (у него на окне висели 2 листа бумаги), второй — 28 (у него на окне были 4 листа).Судью Ерохину интересовала "смысловая нагрузка" бумаги на окне. Мужчины утверждали, что вывешивали их не из-за политических взглядов. Ерохина не поверила.