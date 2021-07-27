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В Беларуси за белые листы бумаги на окнах дали от 13 до 28 суток ареста
Источник материала: UDF
Белый лист бумаги воспринимается силовиками как политическая акция / Иллюстративное фото pixabay.com
42-летнюю Майю Шатохину и 26-летнего Юрия Климашевского обвинили в "выражении своих политических интересов путём размещения на окне одного белого листа бумаги". Во время обыска у Климашевского забрали два телефона и два ноутбука. На суде задержанные подтвердили, что вывешивали листы на окно, но с другой целью. На бумаге были записи. Шатохина сняла лист бумаги после звонка из милиции.
Судья Юлия Чиж осудила Майю Шатохину и Юрия Климашевского на 15 суток административного ареста каждого.
Судья Мария Ерохина рассматривала дела 34-летнего Дениса Куликова и 31-летнего Андрея Муравьёва. Первый получил 13 суток ареста (у него на окне висели 2 листа бумаги), второй — 28 (у него на окне были 4 листа).
Судью Ерохину интересовала "смысловая нагрузка" бумаги на окне. Мужчины утверждали, что вывешивали их не из-за политических взглядов. Ерохина не поверила.
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Обвиняемые утверждали, что вывешивали их не из-за политических взглядов.
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