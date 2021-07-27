ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мостовском районе браконьер стрелял в егеря

27.07.2021 16:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе браконьер стрелял в егеря, чтобы скрыться, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел вечером 24 июля в Мостовском лесничестве. Егерь застал двух браконьеров, один из них выстрелил в мужчину, чтобы скрыться. Задержать злоумышленников помогла служебная собака.

"На месте происшествия служебная собака взяла след злоумышленника. Через 1 км пути по лесу и проселочной дороге она вывела милиционеров к дому в деревне Стукалы. Там в родительском доме прятались разыскиваемые - два брата из Гродно 52 и 34 лет", - рассказали в МВД.

В доме обнаружены предметы и приспособления для охоты и незаконной рыбалки.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин. За насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, возбуждено уголовное дело.

Фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе против окружающей среды и порядка природопользования.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 24 июля в Мостовском лесничестве. Егерь застал двух браконьеров, один из них выстрелил в мужчину, чтобы скрыться. Задержать...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве предлагают закрыть границу с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by