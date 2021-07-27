Источник материала: БелТА

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе браконьер стрелял в егеря, чтобы скрыться, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел вечером 24 июля в Мостовском лесничестве. Егерь застал двух браконьеров, один из них выстрелил в мужчину, чтобы скрыться. Задержать злоумышленников помогла служебная собака.

"На месте происшествия служебная собака взяла след злоумышленника. Через 1 км пути по лесу и проселочной дороге она вывела милиционеров к дому в деревне Стукалы. Там в родительском доме прятались разыскиваемые - два брата из Гродно 52 и 34 лет", - рассказали в МВД.

В доме обнаружены предметы и приспособления для охоты и незаконной рыбалки.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин. За насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, возбуждено уголовное дело.

Фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе против окружающей среды и порядка природопользования.-0-