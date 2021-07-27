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Минчанин задержан за протесты у здания КГБ и перекрытие движения

27.07.2021 16:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК продолжают мероприятия, направленные на сохранение стабильной общественно-политической обстановки в стране. Установлен очередной участник уличных беспорядков в столице. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Летом и осенью прошлого года 45-летний мужчина активно участвовал в уличных шествиях, запрещенных массовых акциях и иных действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Например, блокировал дорожный трафик, поставив свой автомобиль на проезжую часть, стоя на его крыше, размахивал незарегистрированной символикой и выкрикивал протестные лозунги. Также минчанин был замечен на массовом перформансе у здания КГБ.

Свои действия он объясняет влиянием деструктивных Telegram-каналов, подписчиком которых является.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Летом и осенью прошлого года 45-летний мужчина активно участвовал в уличных шествиях, запрещенных массовых акциях и иных действиях, грубо нарушающих общественный...
 
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