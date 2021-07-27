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В Ошмянах мужчина угнал оставленную ему для химчистки машину

27.07.2021 16:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах мужчина пьяным катался на оставленной ему для химчистки машине. За угон возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Владелец оставил 35-летнему жителю Ошмян для химчистки салона легковой "Фольксваген". Мужчина в один из дней выпил спиртного и без ведома владельца решил покататься по городу.

Поездка оказалась недолгой. Машину остановили сотрудники милиции. Выяснилось, что за рулем нетрезвый - в выдыхаемом воздухе было 2,2 промилле алкоголя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК "Угон транспортного средства". К слову, ранее мужчина не отличался примерным поведением, он уже был неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление.-0-

В Ошмянах мужчина угнал оставленную ему для химчистки машину
Фото УВД Гродненского облисполкома

 
Теги: Гродно
 
 
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Владелец оставил 35-летнему жителю Ошмян для химчистки салона легковой "Фольксваген". Мужчина в один из дней выпил спиртного и без ведома владельца решил покататься...
 
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