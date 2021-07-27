Актер из сериалов «Молодежка» и «Кадетство» попал в ДТП с КамАЗом

Источник материала: ОНТ

Российский актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время поездки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью «СтарХит» .

По словам актера, авария произошла на днях, но артисту повезло и он отделался ушибами и испугом.

Вадим Андреев наиболее известен ролями в популярных сериалах «Кармелита», «Кадетство», «Ранетки», «Молодежка».

Фото: kino-teatr.ru

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