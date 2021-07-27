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Актер из сериалов «Молодежка» и «Кадетство» попал в ДТП с КамАЗом
Источник материала: ОНТ
Российский актер театра и кино
По словам актера, авария произошла на днях, но артисту повезло и он отделался ушибами и испугом.
Вадим Андреев наиболее известен ролями в популярных сериалах «Кармелита», «Кадетство», «Ранетки», «Молодежка».
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Российский актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом во время поездки на велосипеде. Об этом он рассказал в интервью «СтарХит». По словам актера,...
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