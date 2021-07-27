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Новые виды клещей нашли у летучих мышей в Беларуси – эти насекомые нападают и на людей

27.07.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые виды клещей нашли у летучих мышей в Беларуси – эти насекомые нападают и на людей

Семь новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в Беларуси летучих мышах, обнаружили ученые. Опасные для человека инфекции, например сыпной тиф и болезнь Лайма, переносят некоторые из них, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования в International Journal of Acarology и пресс-службу Томского государственного университета.

Обитающих в Беларуси летучих мышей активно изучают биологи – всего в республике обнаружили 20 видов. Последняя посвященная внешним паразитам рукокрылых статья появилась лишь в 1962 году. Ученые из Беларуси, России и США хотят исправить эту проблему.

Исследователи нашли на территории Беларуси семь новых видов клещей, которые паразитируют на летучих мышах. Один из них – Carios vespertilionis – переносит возбудителей опасных заболеваний, таких как болезнь Лайма и риккетсиоз (вызывает сыпной тиф и лихорадку). Этот клещ нападает не только на диких животных, грызунов, но и на людей.

Фото: depositphotos.com

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Семь новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в Беларуси летучих мышах, обнаружили ученые. Опасные для человека инфекции, например сыпной тиф и...
 
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