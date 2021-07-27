|
Новые виды клещей нашли у летучих мышей в Беларуси – эти насекомые нападают и на людей
Источник материала: ОНТ
Семь новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в Беларуси летучих мышах, обнаружили ученые. Опасные для человека инфекции, например сыпной тиф и болезнь Лайма, переносят некоторые из них,
Обитающих в Беларуси летучих мышей активно изучают биологи – всего в республике обнаружили 20 видов. Последняя посвященная внешним паразитам рукокрылых статья появилась лишь в 1962 году. Ученые из Беларуси, России и США хотят исправить эту проблему.
Исследователи нашли на территории Беларуси семь новых видов клещей, которые паразитируют на летучих мышах. Один из них – Carios vespertilionis – переносит возбудителей опасных заболеваний, таких как болезнь Лайма и риккетсиоз (вызывает сыпной тиф и лихорадку). Этот клещ нападает не только на диких животных, грызунов, но и на людей.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в Беларуси летучих мышах, обнаружили ученые. Опасные для человека инфекции, например сыпной тиф и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)