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Метеочувствительность: от чего возникает, кто наиболее подвержен и какая профилактика? Рассказал врач
Источник материала: ОНТ
Тему метеочувствительности затронул в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
По словам врача, метеочувствительностью страдает до 40% взрослого населения.
Это состояние влияет на ЦНС, на сердечно-сосудистую, вызывает гормональные изменения, повышает чувствительность организма к инфекционным болезням.
К наиболее значимым факторам, влияющим на организм людей, относят атмосферное давление, солнечную активность, магнитные бури.
Особенно метеочувствительны пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными расстройствами, бронхолегочными заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата.
В период резкой смены погоды могут обостряться хронические заболевания, возникают головная боль, мигрени, боли в суставах, поднимается артериальное давление.
Профилактика метеочувствительности – это здоровый образ жизни. Нужно соблюдать правильный режим питания и сна, много гулять на свежем воздухе, делать водные процедуры.
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Метеочувствительность: от чего возникает, кто наиболее подвержен и какая профилактика? Рассказал врач
Тему метеочувствительности затронул в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий...
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