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Метеочувствительность: от чего возникает, кто наиболее подвержен и какая профилактика? Рассказал врач

27.07.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Метеочувствительность: от чего возникает, кто наиболее подвержен и какая профилактика? Рассказал врач

Тему метеочувствительности затронул в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов. 


По словам врача, метеочувствительностью страдает до 40% взрослого населения. 

Это состояние влияет на ЦНС, на сердечно-сосудистую, вызывает гормональные изменения, повышает чувствительность организма к инфекционным болезням. 

К наиболее значимым факторам, влияющим на организм людей, относят атмосферное давление, солнечную активность, магнитные бури.

Особенно метеочувствительны пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными расстройствами, бронхолегочными заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата.

В период резкой смены погоды могут обостряться хронические заболевания, возникают головная боль, мигрени, боли в суставах, поднимается артериальное давление.

Профилактика метеочувствительности – это здоровый образ жизни. Нужно соблюдать правильный режим питания и сна, много гулять на свежем воздухе, делать водные процедуры.  


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Тему метеочувствительности затронул в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий...
 
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