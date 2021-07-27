Плановые учения проводят в Беларуси внутренние войска и органы внутренних дел

Источник материала: ОНТ

Органы внутренних дел и внутренние войска проводят плановые учения, сообщается в Telegram-канале МВД.

Вопросы обеспечения охраны общественного порядка во время массовых мероприятий и пресечение массовых беспорядков отработают соединения и воинские части в различных регионах страны.

Фото: МВД Беларуси





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