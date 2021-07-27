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Плановые учения проводят в Беларуси внутренние войска и органы внутренних дел
Источник материала: ОНТ
Органы внутренних дел и внутренние войска проводят плановые учения,
Вопросы обеспечения охраны общественного порядка во время массовых мероприятий и пресечение массовых беспорядков отработают соединения и воинские части в различных регионах страны.
Фото: МВД Беларуси
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Органы внутренних дел и внутренние войска проводят плановые учения, сообщается в Telegram-канале МВД. Вопросы обеспечения охраны общественного порядка во время...
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