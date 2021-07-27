Белорусский теннисист Илья Ивашко прошел в третий круг олимпийского турнира

Источник материала: ОНТ

Выступление в Токио продолжает Илья Ивашко, единственный белорус, оставшийся в теннисном турнире.

Соперником белоруса был представитель Казахстана Михаил Кукушкин. Первый сет Ивашко проиграл 6:7, во втором был сильнее со счетом 6:3 и в решающей партии практически не оставил Кукушкину шансов – 6:3. Илья Ивашко – единственный наш теннисист, которому удалось пройти в третий круг олимпийского турнира.

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