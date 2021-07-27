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Белорусские спортсмены не вышли в финал в командном миксте в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх
Источник материала: ОНТ
Мария Мартынова и Виктор Щербацевич выступили в командном миксте в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
В квалификации белорусы набрали 622,6 очка и не смогли пробиться в финал, куда прошли лишь 16 лучших команд. Белорусский дуэт занял в итоге 23 место. Олимпийское золото в этой дисциплине выиграли стрелки из Китая. Мария Мартынова и Виктор Щербацевич в Токио еще выступят в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.
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Белорусские спортсмены не вышли в финал в командном миксте в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх
Мария Мартынова и Виктор Щербацевич выступили в командном миксте в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. В квалификации белорусы набрали 622,6 очка и не...
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