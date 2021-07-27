Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Германии

Источник материала: ОНТ

Один погибший и еще 16 с серьезными травмами. В Германии пожарные пытаются справиться с последствиями мощного взрыва на химическом заводе.

Все произошло в Леверкузене, в хранилище центра по уничтожению отходов. После взрыва начался сильный пожар, над заводом образовалось густое облако дыма. Местных жителей предупредили о необходимости оставаться дома с плотно закрытыми окнами и дверями, чтобы не отравиться вредными веществами. Объявлено предупреждение крайней степени опасности. На месте работают спасатели, они разыскивают пропавших, а это как минимум пять сотрудников предприятия. Идет расследование, устанавливаются причины взрыва.

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