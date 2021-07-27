В Италии выпал огромный град размером с яблоко. Повреждены сотни домов и машин

Источник материала: ОНТ

В центральной части Италии, области Эмилия-Романья, выпал огромный град размером с яблоко. Осадки парализовали главную автостраду и нанесли ущерб имуществу, пишет РИА «Новости».



Местные жители опубликовали фото и видео огромного града. На кадрах видно, как сильно повреждены автомобили: разбиты стекла, на кузовах – вмятины. Водители, оказавшиеся в эпицентре стихии, не смогли продолжить движение. Были зафиксированы несколько ДТП.

На место прибыли спасатели. Экстренные службы на три часа перекрыли движение на автостраде Милан – Неаполь.

Также, по информации издания la Repubblica , в окрестностях Пармы, многие дома лишились части черепицы.

Фото и видео: соцсети

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