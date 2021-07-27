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В Италии выпал огромный град размером с яблоко. Повреждены сотни домов и машин
Источник материала: ОНТ
В центральной части Италии, области Эмилия-Романья, выпал огромный град размером с яблоко. Осадки парализовали главную автостраду и нанесли ущерб имуществу,
Местные жители опубликовали фото и видео огромного града. На кадрах видно, как сильно повреждены автомобили: разбиты стекла, на кузовах – вмятины. Водители, оказавшиеся в эпицентре стихии, не смогли продолжить движение. Были зафиксированы несколько ДТП.
На место прибыли спасатели. Экстренные службы на три часа перекрыли движение на автостраде Милан – Неаполь.
Также, по информации издания
Фото и видео: соцсети
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В центральной части Италии, области Эмилия-Романья, выпал огромный град размером с яблоко. Осадки парализовали главную автостраду и нанесли ущерб...
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