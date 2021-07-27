ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции

27.07.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции

Точки роста и взаимодействия. В столице молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции. 

На международной площадке участники из Беларуси и России, остальные представители экономического союза общаются с коллегами в режиме онлайн. В центре внимания – молодежь, то, как она видит дальнейшее сотрудничество и точки притяжения в самых разных направлениях. 

Площадка будет работать три дня. В программе лекции, семинары, дискуссии и мастер-классы. Молодые люди предложат свои идеи для решения социально-экономических и политических задач на международном уровне. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точки роста и взаимодействия. В столице молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции.  На международной площадке участники из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси садят за решетку за белые листы бумаги на окне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by