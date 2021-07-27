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В Минске молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции
Источник материала: ОНТ
Точки роста и взаимодействия. В столице молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции.
На международной площадке участники из Беларуси и России, остальные представители экономического союза общаются с коллегами в режиме онлайн. В центре внимания – молодежь, то, как она видит дальнейшее сотрудничество и точки притяжения в самых разных направлениях.
Площадка будет работать три дня. В программе лекции, семинары, дискуссии и мастер-классы. Молодые люди предложат свои идеи для решения социально-экономических и политических задач на международном уровне.
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Точки роста и взаимодействия. В столице молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции. На международной площадке участники из...
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