В Минске молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции

Источник материала: ОНТ

Точки роста и взаимодействия. В столице молодежь и эксперты обсуждают ценности и перспективы евразийской интеграции.

На международной площадке участники из Беларуси и России, остальные представители экономического союза общаются с коллегами в режиме онлайн. В центре внимания – молодежь, то, как она видит дальнейшее сотрудничество и точки притяжения в самых разных направлениях.

Площадка будет работать три дня. В программе лекции, семинары, дискуссии и мастер-классы. Молодые люди предложат свои идеи для решения социально-экономических и политических задач на международном уровне.

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