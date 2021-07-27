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В Литве нелегальные мигранты устроили бунт
Источник материала: ОНТ
В Литве нелегальные мигранты устроили массовые беспорядки. Пока на территории обнесенного забором лагеря в Алитусском районе. Кадры опубликовали в литовской прессе.
Бунт спровоцировали журналисты, которые приехали снимать репортаж. Увидев телекамеру, мигранты стали кричать о нарушении их прав, потребовали, чтобы их выпустили из лагеря и вернули телефоны. Затем люди отказались от еды, среди них – женщины и дети. Конфликт никак не разрешается.
На видео из лагеря везде мусор и грязь. Вокруг – сотрудники безопасности. У них условия не намного легче. 16 человек дежурят по 8 часов, после чего отдыхают в спальных мешках у забора. Сами литовцы против миграционной политики Вильнюса и Евросоюза. Жители вышли сказать «нет» лагерю для переселенцев в Руднинкае. Сообщается о задержаниях.
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В Литве нелегальные мигранты устроили массовые беспорядки. Пока на территории обнесенного забором лагеря в Алитусском районе. Кадры опубликовали в литовской...
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