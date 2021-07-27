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В СНГ выработали единую позицию по совместным действиям и взаимной поддержке в международных организациях

27.07.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В СНГ выработали единую позицию по совместным действиям и взаимной поддержке в международных организациях

Санкционное давление требует согласованных действий стран Содружества Независимых Государств. Об этом на заседании постпредов СНГ в Минске заявил Сергей Лебедев. 


По словам главы Исполкома, в Содружестве уже выработали единую позицию по координации совместных действий и поддержке друг друга в международных организациях. Но то давление извне, которое испытывают на себе Беларусь и Россия, требует дополнительной реакции. Ответные меры обсудят на заседании министров иностранных дел в октябре. В белорусской столице предполагается очный формат. Также осенью встретятся главы государств СНГ. Повестки предстоящих переговоров обсуждались 27 июля. 

В этот же день согласовали кандидатуру главы миссии наблюдателей от СНГ на сентябрьских выборах в российскую Госдуму. К мониторингу штаб приступит в конце августа.

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Теги: Минск
 
 
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Санкционное давление требует согласованных действий стран Содружества Независимых Государств. Об этом на заседании постпредов СНГ в Минске заявил Сергей...
 
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