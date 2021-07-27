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Самолет «Белавиа» в Минске задержали из-за столкновения с трапом
Источник материала: ОНТ
Чартерный рейс «Белавиа» в Хургаду был задержан из-за столкновения самолета с телескопическим трапом,
По словам пресс-службы, пассажирам были предоставлены напитки и питание согласно стандартам обслуживания авиакомпании. Самолет в итоге смог вылететь в 06:52 утра.
Выяснять точную причину инцидента и оценивать действия водителя буксировщика будет специальная комиссия.
Фото: БЕЛТА
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Чартерный рейс «Белавиа» в Хургаду был задержан из-за столкновения самолета с телескопическим трапом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комментарий пресс-службы...
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