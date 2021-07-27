Самолет «Белавиа» в Минске задержали из-за столкновения с трапом

Источник материала: ОНТ

Чартерный рейс «Белавиа» в Хургаду был задержан из-за столкновения самолета с телескопическим трапом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комментарий пресс-службы авиакомпании.

По словам пресс-службы, пассажирам были предоставлены напитки и питание согласно стандартам обслуживания авиакомпании. Самолет в итоге смог вылететь в 06:52 утра.

Выяснять точную причину инцидента и оценивать действия водителя буксировщика будет специальная комиссия.

Фото: БЕЛТА

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