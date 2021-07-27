Источник материала: ОНТ

Историческая встреча для развития ядерной энергетики в Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с главой Курчатовского института.





Впрочем, со стороны это больше напомнило встречу добрых знакомых. Сегодняшний визит организован по белорусской инициативе. Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире, начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. Россияне, к тому же, главные партнеры белорусских ученых во многих исследованиях. Большие перспективы для совместного сотрудничества страны видят в сфере использования атомной энергии.

Между Курчатовским институтом и Академией наук Беларуси существует соглашение о сотрудничестве с расписанной на 10 лет программой. Сотрудники именно этого учреждения оказывали поддержку белорусским коллегам при строительстве атомной электростанции. Президент уверен, ученые двух стран могут взаимодействовать еще более плодотворно. И в ближайшее время это сотрудничество еще больше активизируется.

Руководитель Курчатовского института в разговоре с журналистами также поделился планами о создании в Беларуси филиала Московского инженерно-физического института. Этот вуз готовит инженеров и ученых для работы в сфере атомной энергетики.

Фото: БЕЛТА

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