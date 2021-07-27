В Беларуси садят за решетку за белые листы бумаги на окне

Источник материала: АФН

Суд Фрунзенского района 26 июля приговорил к административным арестам четверых минчан, задержанных днем ранее за вывешенные на окнах их квартир белые листы бумаги.

Так, 42-летняя Майя Шатохина и 26-летний Юрий Климашевский приговорены к 15 суткам ареста, 34-летний Денис Куликов и 31-летний Андрей Муравьев - на 13 и 28 суткам соответственно – все по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает правозащитный центр «Весна».

Шатохину и Климашевского обвинили в «выражении своих политических интересов путем размещения на окне одного белого листа бумаги». Оба утверждают, что на бумаге были письменные пометки.

На окне у Куликова висели два листа бумаги, а у Муравьева — четыре, в связи с чем судью интересовала «смысловая нагрузка» вывешивания бумаги на окне.