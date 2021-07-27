ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Братья Костицыны будут играть за солигорский "Шахтёр"

27.07.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Братья Сергей и Андрей Костицыны будут играть за солигорский "Шахтёр"

Как сообщает пресс-служба клуба (заголовок новости: "Легенды белорусского хоккея в Солигорске!"), нападающие подписали контракты с белорусским клубом и сыграют за него уже в ближайших кубковых матчах.

Андрею Костицыну 36 лет. В прошлом сезоне играл за российский "Нефтехимик" и чешское "Динамо Пардубице". В НХЛ провёл более 300 игр. 

Сергею Костицыну 34 года. В прошлом сезоне он выступал за словацкий клуб "Братислава Кэпиталс". В составе белорусской сборной поучаствовал в чемпионате мира. На его счету более 200 игр в НХЛ.

"Шахтёр" проведёт первый поединок Кубка Салея уже 31 июля, пишет euroradio.fm
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Братья Сергей и Андрей Костицыны будут играть за солигорский "Шахтёр"
 
Новости дня
Новости разные
 
«Понимаешь, что всё было не зря». Насколько важна поддержка болельщиков для спортсменов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by