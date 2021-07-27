Как сообщает пресс-служба клуба (заголовок новости: "Легенды белорусского хоккея в Солигорске!"), нападающие подписали контракты с белорусским клубом и сыграют за него уже в ближайших кубковых матчах.





Андрею Костицыну 36 лет. В прошлом сезоне играл за российский "Нефтехимик" и чешское "Динамо Пардубице". В НХЛ провёл более 300 игр.





Сергею Костицыну 34 года. В прошлом сезоне он выступал за словацкий клуб "Братислава Кэпиталс". В составе белорусской сборной поучаствовал в чемпионате мира. На его счету более 200 игр в НХЛ.





euroradio.fm "Шахтёр" проведёт первый поединок Кубка Салея уже 31 июля, пишет







