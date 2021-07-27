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Мощный взрыв на химзаводе Bayer в Германии - возможно есть жертвы

27.07.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В немецком Леверкузене из-за взрыва объявили максимальный уровень опасности.

На химическом заводе Bayer в городе Леверкузен в Германии произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR.

Согласно сообщению, взрыв прогремел утром 27 июля. Как передают свидетели происшествия, над территорией химзавода поднимается большой столб дыма.

Местных жителей предупредили о необходимости плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу, сообщается в Twitter промышленного парка Currenta Chempark, где расположен завод. Также полиция перекрыла дороги вокруг территории завода.

Как пишет Reuters, взрыв произошел на территории промышленной площадки, где сжигаются отходы, что стало его причиной, пока не понятно. Агентство гражданской обороны Германии предупредило жителей Леверкузена о чрезвычайном уровне опасности.

Полиция сообщила о нескольких пострадавших и попросила население не выезжать без крайней необходимости на автомобилях, чтобы не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Позже Reuters со ссылкой на Currenta Chempark сообщил, что как минимум два человека получили тяжелые ранения в результате взрыва, еще пятеро пропали без вести.

Currenta Chempark — один из крупнейших химических технопарков Европы. Помимо Bayer, на площадке работает около 70 других исследовательских и производственных компаний.
 
 
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В немецком Леверкузене из-за взрыва объявили максимальный уровень опасности.
 
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