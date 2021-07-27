Ответные меры: Совмин СНГ обсудит противодействие санкциям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны Содружества должны вместе противостоять санкциям Запада. Об этом шла речь на заседании постпредов исполкома СНГ в Минске. Там рассказали, что единую позицию государства уже выработали, передает «МИР 24».

«То давление, которое мы все испытываем, и особенно Беларусь, да и Россия, в последние годы, конечно, требует от нас согласованного ответа, согласованных действий, согласованной реакции. И очень важно, что в международных организациях страны Содружества выступали сообща», – заявил председатель исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как он отметил, ответные меры на ограничения на международной арене обсуждаются регулярно. Речь об этом пойдет и на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел. Оно состоится 14 октября в Минске.

Также на заседании обсудили мониторинг выборов депутатов Госдумы России. Кампания назначена на 19 сентября. Миссия наблюдателей от СНГ приступит к своей работе в конце августа.