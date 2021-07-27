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Ответные меры: Совмин СНГ обсудит противодействие санкциям
27.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны Содружества должны вместе противостоять санкциям Запада. Об этом шла речь на заседании постпредов исполкома СНГ в Минске. Там рассказали, что единую позицию государства уже выработали, передает «МИР 24».
Как он отметил, ответные меры на ограничения на международной арене обсуждаются регулярно. Речь об этом пойдет и на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел. Оно состоится 14 октября в Минске.
Также на заседании обсудили мониторинг выборов депутатов Госдумы России. Кампания назначена на 19 сентября. Миссия наблюдателей от СНГ приступит к своей работе в конце августа.
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Как заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, ответные меры на ограничения на международной арене обсуждаются регулярно.
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