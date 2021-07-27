Крипта с кэшбеком рассказываем, где выгоднее всего купить крипту на этой неделе

Источник материала: Myfin

Пополнить счет. Купить любую криптовалюту в обменнике FREE2EX .

В акции участвуют Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether. Эти криптовалюты можно купить и, при желании, вывести с кошелька FREE2EX. Чем больше пользователь купит, тем больше заработает на кэшбеке. Единственное исключение: акция действует только на ту сумму, которая вновь была зачислена на счет и не распространяется на имеющиеся активы.

Вот как формируется кэшбек в зависимости от суммы покупки крипты:

Воспользоваться кэшбеком можно будет неделю – с 27 июля по 3 августа включительно. Зачислять кэшбек будут в USDT в пропорции 1:1 к USD до 23.59 4 августа.

Биткоин снова набирает обороты

Если вы думаете, что биткоин достиг своего максимума в этом году и больше не принесет дивидендов, то спешим обрадовать – сейчас (на 27.07) он достиг отметки в $37 131 и, по всей видимости, будет расти. Для сравнения, еще неделю назад, он стоил чуть больше $31 000.

Стоимость биткоин-фьючерсов увеличилась на 31% и составляет $48 000. Эксперты связывают рост с недавними слухами, которые обнародовали в СМИ: до конца года BTC добавят в качестве оплаты на Amazon. Вероятно, произошел серьезный слив информации компании, поэтому сегодня в сети появилось официальное опровержение. Amazon не подтвердили добавление биткоина в качестве оплаты до конца года, при этом отметили, что «сосредоточены на том, как это может выглядеть для клиентов». А это значит, что в ближайшем будущем слухи могут подтвердиться.

Если сравнивать ситуацию с недавними высказываниями Илона Маска, которое спровоцировало рост, а потом падение BTC, то скорее всего биткоин будет дорожать до момента, пока Безос или представители компании не выступят против.

Об этом говорят и инвесторы, которые считают, что биткоин растет по одному и тому же паттерну. Падение курса пару месяцев назад - это коррекция перед возможным выходом в абсолютный максимум.

Так или иначе, биткоин снова у всех на слуху, а значит, стоит искать платформы, где купить его можно легально.

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Если вы до сих пор откладывали покупку криптовалюты и думали, что “лучшие времена” для обменного курса еще впереди, то что-то подсказывает - они уже настали. Ведь когда еще за покупку биткоина можно будет получить скидку?

Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

Данная статья не является консультацией или руководством, а создана в качестве информационно-просветительского материала.