Ильяш: «Журналистская деятельность в Беларуси дрейфует в сторону партизанских форм работы»

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист после освобождения — о сокамерниках и условиях содержания.





Игорь Ильяш после освобождения

— Мы идем к тому, что журналистская деятельность в Беларуси дрейфует в сторону партизанских форм работы. Максимальная скрытность — не действовать открыто, не подписывать материалы, не появляться там, где ты можешь попасться в поле зрения спецслужб и т.д., — отметил в эфире канала «Настоящее время» обозреватель «Белсата» Игорь Ильяш.

Накануне он был освобожден из изолятора Окрестина, где провел 10 суток в заключении .

— Впервые за 10 суток я мог спать на диване и не ощущать, что в тебя впиваются доски нар. И тебя никто не поднимает на ночные поверки и утренние «шмоны», — поделился журналист.

Он уточнил, что никаких следственных действий за эти сутки с ним не проводилось, и рассказал о сокамерниках и условиях содержания.

— Условия, которые целенаправленно создаются для политических заключенных на Окрестина, абсолютно невыносимые. Люди спят без матрасов, с включенным светом 24 часа. Ночные поверки в 2 и 4 часа, чтобы не могли спать. Мыться не водят, не передают передачи.

Первоначально я попал в камеру, где были исключительно люди, которые преследуются по политическим мотивам. Пять суток я сидел с Егором Мартиновичем, главным редактором «Нашай нівы» , также был вместе с правозащитником Андреем Полуда. В камере было много людей, которых обвиняли в участии в протестах еще пошлого 2020 года.

В том числе за это время через мою камеру прошло пять человек, которых обвиняли по террористическим статьям некой мифической террористической организации. Практически все они выходили после 10 суток на свободу. То есть, задержание выглядело скорее как такая профилактическая акция устрашения против этих людей, уличенных в инакомыслии, — сказал Ильяш.

Он продолжил, что все происходящее наводит на параллели с прошлым.

— То, что эти террористические дела поставлены на поток, важный символический момент в происходящем сегодня в Беларуси. Нет никакого терроризма в Беларуси, нет никаких терактов в Беларуси, тем не менее, люди сидят за некий вымышленный терроризм массово!

Это, конечно, наводит на параллели со сталинскими репрессиями, когда также создавались мифические террористические организации и людей за это судили и приговаривали к огромным срокам, — привел сравнение журналист.

Перед выходом из изолятора с него взяли подписку о неразглашении и предупредили об ограничении на выезд за пределы страны.

По словам Ильяша, он по-прежнему находится в статусе подозреваемого по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок». По этой же статье была осуждена его жена журналистка «Белсата» Екатерина Андреева .

— Уезжать из страны до тех пор, пока за решеткой находится моя супруга, я не собираюсь, — подчеркнул Ильяш.