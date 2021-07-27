«Сейчас много фейков». Генпрокуратура прокомментировала фото ужасных условий на Окрестина

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Люди, которые считают, что условия на улице Окрестина невыносимые, должны подавать жалобы. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Журналисты «Народной воли» спросили его, как остановить пытки на Окрестина? Про невыносимые условия рассказывают все политические заключенные СИЗО. Арестованным не выдаются матрасы и постельное белье, они спят на металлических каркасах нар или на полу, вместо подушек используют бутылки с водой. Передачи многим задержанным выдаются только на выходе.

26 июля правозащитники «Весны» опубликовали фотографии с такой камеры для «политических» на Окрестина.









Вот что по поводу этого ответил представитель Генпрокуратуры:

— Если все это на самом деле соответствует действительности, то у человека никто не забирал право сообщить об этом через институт жалоб.

Мы, безусловно, также отслеживаем средства массовой информации, и могу поблагодарить вас за этот маячок, обратим внимание. Но когда журналист обращается — это немного не то. Сейчас любую информацию надо перепроверять, очень много фейков. А закон об обращении граждан никто не отменял, он работает. И тот, кто конкретно пострадал, может направить обращение в соответствующие органы. Другой вопрос, почему не отправляет. Не хочет или нет оснований? Надо разбираться… Я, конечно, сообщу об этом своим коллегам, которые надзор осуществляют. Но и сами люди должны показать, когда, в какой период времени, что им не дали, в чем конкретно нарушили их права, — заявил Брылев.

Напомним, после президентских выборов в стране не было возбуждено ни одного уголовного дела по жалобам пострадавших от жестокости силовиков.