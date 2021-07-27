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«Сейчас много фейков». Генпрокуратура прокомментировала фото ужасных условий на Окрестина
27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Люди, которые считают, что условия на улице Окрестина невыносимые, должны подавать жалобы. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.
Журналисты
26 июля правозащитники «Весны» опубликовали фотографии с такой камеры для «политических» на Окрестина.
Вот что по поводу этого ответил представитель Генпрокуратуры:
— Если все это на самом деле соответствует действительности, то у человека никто не забирал право сообщить об этом через институт жалоб.
Мы, безусловно, также отслеживаем средства массовой информации, и могу поблагодарить вас за этот маячок, обратим внимание. Но когда журналист обращается — это немного не то. Сейчас любую информацию надо перепроверять, очень много фейков. А закон об обращении граждан никто не отменял, он работает. И тот, кто конкретно пострадал, может направить обращение в соответствующие органы. Другой вопрос, почему не отправляет. Не хочет или нет оснований? Надо разбираться… Я, конечно, сообщу об этом своим коллегам, которые надзор осуществляют. Но и сами люди должны показать, когда, в какой период времени, что им не дали, в чем конкретно нарушили их права, — заявил Брылев.
Напомним, после президентских выборов в стране не было возбуждено ни одного уголовного дела по жалобам пострадавших от жестокости силовиков.
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Люди, которые считают, что условия на улице Окрестина невыносимые, должны подавать жалобы. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.
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