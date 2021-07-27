ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав предоставит гражданам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам пациентов

27.07.2021 16:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Минздрав предоставит гражданам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам пациентов. Это предусмотрено инструкцией о структуре и порядке формирования электронной медицинской карты и личного электронного кабинета пациента.

Минздрав предоставит гражданам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам пациентов

Постановление № 75 от 7 июня 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В электронную медицинскую карту будет включена в том числе сводная информация о пациенте, его персональные данные, сведения о профилактических прививках, лабораторных, лучевых, радиологических и функциональных исследованиях, оперативном вмешательстве, обеспечении пациента лекарствами и изделиями медназначения.

Также электронная медкарта будет содержать данные о семейном анамнезе пациента и анамнезе его жизни, лекарственной непереносимости, реакции на иммунобиологические лекарственные препараты.

Через личный электронный кабинет пациент сможет обратиться за выдачей заключения медкомиссии, а также выписки из медицинских документов или справки о состоянии здоровья.

Кроме того, здесь можно будет продлить электронный рецепт врача, просмотреть в цифровом виде листки нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности.

Постановление Минздрава № 75 вступит в силу 28 июля.

Как сообщалось, в системе здравоохранения Беларуси появится единая централизованная информационная система здравоохранения. В ЦИСЗ будут собраны все данные о пациентах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав предоставит гражданам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам пациентов. Это предусмотрено инструкцией о структуре и порядке формирования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кампанія «Белавія» патлумачыла прычыну яшчэ аднаго інцыдэнту зь іх самалётам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by