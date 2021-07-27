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«Я и своим родителям помогаю». Как школьники зарабатывают первые деньги во время каникул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области убрано 122 тысячи гектаров, это четверть от запланированного. Намолочено 452 тысячи тонн зерна, урожайность – 37 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В уборке задействованы не только аграрии, но и молодежь. В каждом районе области работают свои сельскохозяйственные отряды, большинство – в Клецком и Червенском районах. В Клецком районе во время третьего трудового семестра создано 10 молодежных отрядов. Более сотни ребят изъявили желание провести каникулы с пользой.
Прополка, уборка зерноскладов, работа на ферме – этим летом клецкие школьники готовы потрудиться на славу. Помочь местным аграриям во время третьего трудового семестра вызвались более 100 молодых парней и девушек. Для них это шанс не только попробовать себя в новой профессии, но и заработать первые деньги.
Для учащегося Клецкого сельхозлицея Максима Жуковского это лето несомненно пройдет с пользой. За новым опытом в сельхозотряд на предприятие «Грицевичи» 16-летний юноша пришел впервые, и работа впечатлила. Стать на шаг ближе к аграрному ремеслу для мальчика не просто спортивный интерес. В будущем Максим планирует поступить в Пинский технологический колледж. К слову, в выборе профессии юноша не сомневался с детства, работать на земле в его семье умеет каждый.
Максим Жуковский, учащийся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Заработать первые деньги и найти новых друзей в сельхозотряд пришел и школьник Никита Гринкевич. Несмотря на то, что родители юноши трудятся на предприятии «Грицевичи» не один год, сам связывать свою жизнь с аграрной сферой не планирует. Увлекается историей, юриспруденцией. А первый заработок отложит на будущий год, когда будет поступать в университет.
Никита Гринкевич, ученик Грицевичской средней школы:
Всего здесь в сельхозотряде заняты 10 человек. Это учащиеся школ и лицеев района. Тяжелой работой ребят не нагружают, парни приходят на 4,5 часа. И оплата достойная – 200 рублей за 10 дней.
Анастасия Никончук, инженер по охране труда сельхозпредприятия «Грицевичи»:
В период третьего трудового семестра в Клецком районе создано 10 молодежных отрядов – 107 человек. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Трудового лета ждали многие, записываться в сельхозотряды юноши и девушки начали еще в апреле.
Елена Шайкевич, главный специалист отдела Клецкого райисполкома:
Третий трудовой семестр продолжается. Еще несколько десятков молодых местных жителей уже в августе отправятся в хозяйства на помощь. Кто-то найдет новых друзей, а кто-то накопит на долгожданную покупку. Но главное – каждый из них запомнит это трудовое лето надолго.
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Новости Беларуси. В Минской области убрано 122 тысячи гектаров, это четверть от запланированного. Намолочено 452 тысячи тонн зерна, урожайность – 37 центнеров с...
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