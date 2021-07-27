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Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими

27.07.2021 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.-0-

Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или...
 
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