Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.-0-



