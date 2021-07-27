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Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе

27.07.2021 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе недалеко от деревни Бобрик, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Как сообщалось, площадь пожара уменьшилась и составляет 75 га. "На месте работают 132 человека и 37 единиц техники, в том числе работники МЧС, лесники, местное предприятие мелиоративных систем и сельскохозяйственные организации. Работы по ликвидации пожара на месте координирует первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев", - рассказали в МЧС.

Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе

Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе

Из Минска также прибыли специалисты республиканского отряда специального назначения "Зубр". Борт авиации Ми-2 осуществляет мониторинг места пожара, Ми-26 - сброс воды в местах наиболее интенсивного горения. Беспилотный летательный аппарат проводит разведку в инфракрасном диапазоне.

В МЧС отметили, что тушение пожара осложняется глубиной залегания торфа, недостаточным уровнем воды в системе мелиоративных каналов, аномальной жарой и сильным ветром порывами до 20 м/с.

"Личный состав работает с полной самоотдачей", - подчеркнули в МЧС. На данный момент нет угрозы, что горение распространится на лесной массив и близлежащий населенный пункт Бобрик.

Параллельно сельхозорганизация продолжает интенсивную уборку урожая и пожнивных остатков с прилегающих к очагу полей. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не требуется.-0-

Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе

Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Из Минска также прибыли специалисты республиканского отряда специального назначения "Зубр". Борт авиации Ми-2 осуществляет мониторинг места пожара, Ми-26 - сброс...
 
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