Юань и госдолг Китая обвалились вслед за распродажей акций

Источник материала: АФН

Юань и государственные облигации Китая заметно подешевели в понедельник вслед за распродажей на рынке акций, которую спровоцировали репрессии властей в отношении технологических фирм и образовательных компаний.

Курс китайской валюты на офшорном рынке снизился на 0,6% и достиг минимума с апреля - 6,52 юаня за доллар. Доходности 10-летних государственных облигаций КНР выросла на 7 базисных пунктов, до 2,94% годовых, оформив максимум почти за год.

Фондовый рынок Гонконга обрушился на 4,4% и оказался на минимуме с ноября, тогда как индексы материкового Китая просели на 2,5-4%, передает finanz.ru.

«На рынке широко распространены слухи о том, что некоторые фонды США агрессивно продают активы в Гонконге и Китае на опасениях, что США могут ограничить инвестиции, - сказал Bloomberg Ли Кунькун, трейдер из Guoyuan Securities Co. - Хотя мы не можем проверить, правда это или нет, рынок опасается, что иностранный капитал будет утекать с китайского фондового рынка и рынка облигаций в больших масштабах».

Волну распродаж китайских активов вызвало внезапное изменение политики властей в отношении образовательных компаний.

В выходные ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали уведомление о введении жесткого регулирования в секторе: компании должны регистрироваться как некоммерческие и не могут выходить на биржу; уже зарегистрированные на бирже компании не смогут приобретать доли в образовательных организациях; иностранному капиталу запрещено участвовать в сделках по слиянию и поглощению, а также приобретать акции образовательных учреждений.

Бумаги быстрорастущего сектора стоимостью 100 млрд долларов рухнули: TAL подешевела на 70%, Gaotu Techedu - на 63%, New Oriental - на 54%.

Котировки китайских бумаг посыпались на зарубежных рынках. В США индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который входят 98 крупнейших компаний КНР с американским листингом, упал на 7%, а за два дня - на 15%, что стало крупнейшим обвалом с 2008 года.

За пять месяцев стоимость китайских акций, котирующихся на биржах США, сократилась на 769 млрд долларов.

Масла в огонь подлили безрезультатные переговоры американских чиновников с китайскими коллегами в Тяньцзине, где стороны пытались найти выход из спирали взаимных тарифных войн.

Замглавы МИД КНР Се Фэн во время встречи с заместителем госсекретаря Венди Шерман заявил, что отношения «зашли в тупик и сталкиваются с серьезными трудностями», а также выставил американской делегации два списка требований, выполнение которых необходимо для стабилизации отношений.

Среди них - прекращение «правонарушений США», отмена всех персональных санкций против чиновников компартии.