Власти Беларуси объявили экстремистскими сайт и соцсети Белсата

Источник материала: АФН

Суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля признал экстремистскими информационные ресурсы Белсата.

Как сообщила пресс-служба МВД РБ, «основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области».

Под запрет попали сайт, телеграм-канала и страницы Белсата в Facebook, VK и Instagram.