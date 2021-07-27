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Власти Беларуси объявили экстремистскими сайт и соцсети Белсата

27.07.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля признал экстремистскими информационные ресурсы Белсата.

Как сообщила пресс-служба МВД РБ, «основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области».

Под запрет попали сайт, телеграм-канала и страницы Белсата в Facebook, VK и Instagram.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля признал экстремистскими информационные ресурсы Белсата.
 
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