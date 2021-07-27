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Власти Беларуси объявили экстремистскими сайт и соцсети Белсата
Источник материала: АФН
Суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля признал экстремистскими информационные ресурсы Белсата.
Как сообщила пресс-служба МВД РБ, «основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области».
Под запрет попали сайт, телеграм-канала и страницы Белсата в Facebook, VK и Instagram.
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Суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля признал экстремистскими информационные ресурсы Белсата.
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