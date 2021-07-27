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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 586 человек

27.07.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 586 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

В частности, белорусские правозащитные организации 27 июля признали политзаключенными 6 человек за уголовное преследование за оскорбление представителя власти или клевету: Максима Железнова, Геннадия Казючица, Андрея Грива, Владимира Алексеева, Максима Шавлинского и Иван Куриленко приговоренных к 1,5-3 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по статьям 369 УК (Оскорбление представителя власти) и/или 391 УК (Оскорбление судьи или народного заседателя) и/или 368 УК (Оскорбление президента) и/или 188 УК (Клевета).

Правозащитники в очередной раз потребовали немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

 
 
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 586 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
 
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