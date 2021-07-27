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Сайт телеканала "Белсат" и все его соцсети признаны "экстремистскими"
Источник материала: Партизан
Сайт телеканала "Белсат" и все его соцсети признаны в Беларуси "экстремистскими"
Суд Железнодорожного района Гомеля удовлетворил заявление, составленное восьмым управлением ГУБОПиК.
Теперь за репост публикаций "Белсата" в публичных источниках могут оштрафовать, или даже приговорить к суткам ареста.
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Сайт телеканала "Белсат" и все его соцсети признаны в Беларуси "экстремистскими"
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