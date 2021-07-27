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В Барановичском районе массово горят поля с пшеницей

27.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аномальная жара, продолжающаяся в Брестской области уже почти месяц, сделала свое дело.

В области массово горят поля с пшеницей. Огонь распространяется очень быстро и уничтожает урожай. 

На видео от подписчика ТК "Беларусь за МКАДом" видно, как клубы густого дыма покрыли огромную территорию в Барановичском районе
 
 
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Аномальная жара, продолжающаяся в Брестской области уже почти месяц, сделала свое дело.
 
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