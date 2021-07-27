|
Рассмотрение дела о прекращении деятельности движения "За свободу" приостановлено
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил руководитель движения Юрий Губаревич.
"Более двух часов участия в судебном процессе. Итог: рассмотрение дела о приостановлении деятельности движение "За Свободу" приостановлено.
Мы по прежнему считаем, что оснований для вынесения предупреждения у Минюста не было. Поэтому на прошлой неделе подали в Верховный суд иск о его отмене.
Сейчас нас ждет новый судебный спор с Минюстом, по тем же вопросам, но уже инициированный движением",
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил руководитель движения Юрий Губаревич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)