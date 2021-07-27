"Более двух часов участия в судебном процессе. Итог: рассмотрение дела о приостановлении деятельности движение "За Свободу" приостановлено.





Мы по прежнему считаем, что оснований для вынесения предупреждения у Минюста не было. Поэтому на прошлой неделе подали в Верховный суд иск о его отмене.





написал Юрий Губаревич в своем фейсбуке Сейчас нас ждет новый судебный спор с Минюстом, по тем же вопросам, но уже инициированный движением",Юрий Губаревич в своем фейсбуке







