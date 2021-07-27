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Рассмотрение дела о прекращении деятельности движения "За свободу" приостановлено

27.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил руководитель движения Юрий Губаревич.

"Более двух часов участия в судебном процессе. Итог: рассмотрение дела о приостановлении деятельности движение "За Свободу" приостановлено.

Мы по прежнему считаем, что оснований для вынесения предупреждения у Минюста не было. Поэтому на прошлой неделе подали в Верховный суд иск о его отмене. 

Сейчас нас ждет новый судебный спор с Минюстом, по тем же вопросам, но уже инициированный движением", написал Юрий Губаревич в своем фейсбуке
 
 
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