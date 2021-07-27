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Офис по правам людей с инвалидностью остановил деятельность общественной приемной
27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Организация все еще получает сообщения и звонки с просьбами о помощи, но в сложившихся обстоятельствах вынуждена остановить работу общественной приемной.
— Мы уверены, что общество не может развиваться, если нет организаций, которые выражают общественное мнение и работают для развития социальной сферы, —
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