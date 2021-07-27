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Бывший докладчик ПАСЕ осудила кампанию против белорусских НГО

27.07.2021 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с правозащитниками, бывший докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Александра Луи (Франция) осудила новую кампанию против НГО в стране.

Бывший докладчик ПАСЕ осудила кампанию против белорусских НГО

«Гражданское общество в Беларуси находится под прицелом властей. По разным данным, десятки правозащитных и даже благотворительных организаций, поддерживающих людей с ограниченными возможностями или ищущих работу, подверглись налетам или уже ликвидируются», — отметила Луи, передает БелаПАН.

«Власти явно хотят уничтожить любую оппозицию нынешнему правительству, — считает она. — Это неприемлемо для европейского государства, страны в сердце Европы».

«Призываю всех международных игроков, включая Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности, сделать все возможное, чтобы гарантировать, что такие нарушения прав человека не останутся незамеченными», — заявила гендокладчик ПАСЕ.

26 июля стало известно о примерно 60 неправительственных организациях, в отношении которых белорусские власти приняли решение о ликвидации. В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

В расписании Минского городского суда на 27—30 июля — почти 20 процессов о ликвидации общественных объединений и фондов. Истцом во всех случаях выступает главное управление юстиции Мингорисполкома.

Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus) — коалиция правозащитных организаций, объединивших усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, в том числе пыток, совершенных белорусскими властями в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период. Начала работу 24 марта 2021 года.
 
 
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Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с правозащитниками, бывший докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси...
 
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